Томас Тухел: Срещу Реал са ни необходими тактика и късмет, това е един достоен полуфинал в Шампионската лига

Наставникът на Байерн Мюнхен Томас Тухел даде пресконференция преди първия дуел срещу Реал Мадрид от полуфиналите в Шампионската лига, който ще се проведе във вторник вечер на "Алианц Арена" в германския град.

В началото на брифинга немският специалист говори за проблемите с контузени състезатели в редиците на "баварците", като под въпрос за утрешния мач са Джамал Мусиала, Лерой Сане, Матайс де Лихт, Конрад Лаймер и Дайо Упамекано.

Старши треньорът на Байерн обърна внимание и на дуела край страничната линия, в който негов съперник ще бъде най-успешният наставник в историята на Шампионската лига Карло Анчелоти.

️ Tuchel on #FCBRMA: "When you're playing against Real Madrid, you're also up against the aura, the legend that surrounds them. Our focus will be fully on the game. We're all looking forward to a great match." #packmas pic.twitter.com/JrPNvMpS2i