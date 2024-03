Томаш Махач елиминира Андрей Рубльов в Маями

Чехът Томаш Махач поднесе една от изненадите на тенис турнира от сериите Мастърс в Маями, САЩ, елиминирайки във втория кръг поставеният под №5 в основната схема Андрей Рубльов.

Махач се наложи с 6:4, 6:4 за малко повече от час игра, за да запише дебютен успех в своята кариера над действащ тенисист от топ 10.

Световният №60 осъществи по един пробив във всеки един от сетовете, като в същото време отрази и двете възможности, които се откриха пред Рубльов в хода на двубоя.

С успеха Томаш Махач за пръв път в своята кариера ще играе в 1/16-финалите на Мастърс турнир, а неговият следващ съперник в Маями ще бъде определен в мача между Анди Мъри и Томас Мартин Ечевери, чиято среща бе прекъсната при резултат 3:3 в първия сет заради дъжда във Флорида.

Beware of UGO ️



No. 14 seed @HumbertUgo takes out van de Zandschulp 6-4 6-3 to reach the third round in Miami. @MiamiOpen | #MiamiOpen pic.twitter.com/yDzP6Gxv9w