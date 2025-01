Торонто постигна четвърта поредна победа в НХЛ

Лидерът в Атлантическата дивизия Торонто надделя с 3:2 с продължение над гостуващия Филаделфия и постигна четвърта поредна победа в шампионата на Националната хокейна лига.

Моргън Райли вкара в 2:25 минута на допълнителното време, а канадците събраха 54 точки, за да се доближат на точка до водача в Източната конференция Вашингтон в средата на редовния сезон.

Остън Матюс се отличи с две асистенции, а вратарят Денис Хилдеби направи 30 спасявания за успеха на канадците.

