Тотнъм изпрати Бърнли в Чемпинъшип, Лутън също практически се завръща във втория ешалон на английския футбол

И трите отбора, които се изкачиха от Чемпиншъп през миналия сезон, са на път да се върнат там от другия. Кръг преди края на сезона във Висшата лига Шефилд и Бърнли са сигурни изпадащи, докато само Лутън има теоретичен шанс да остане.

И докато "остриетата" отдавна изгубиха елитния си статут, то "виненочервените" имаха шансове до днешния 37-ми кръг, в който отстъпиха с 2:1 на Тотнъм като гост.

Футболистите на Венсан Компани поведоха в 25-та минута с гол на Якоб Бруун Ларсен, но седем минути след това Педро Поро възстанови равенството.

Тотнъм стигна до победата в 82-та минута с гол на друг от бранителите - Мики ван де Вен, който така сложи край на серията от четири последователни поражения за лондончани.

Burnley’s 2-1 defeat to Spurs means they will be relegated from the Premier League #TOTBUR pic.twitter.com/tfIe6DH3jj