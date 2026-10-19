Тотнъм спечели домакинството си на Ковънтри за първи шампионатен успех

Тотнъм победи Ковънтри с 3:1 в последния мач от 7-ия кръг на Висшата лига. "Шпорите" постигнаха първия си шампионатен успех през сезона.

Единственият точен удар през първото полувреме на стадион "Тотнъм Хотспър" в Лондон се превърна в гол. В 14-ата минута Джеймс Мадисън отправи удар от движение, извън наказателното поле, който попадна в горния далечен ъгъл. Полузащитникът ознаменува първия си мач като титуляр от 1 май 2025 година с гол.

Само четири минути след началото на втората част гостите възобновиха равенството. Джак Рудони се възползва от разбъркване в пеналтерията и изравни с шут от вътрешността на вратарското поле.

"Шпорите" върнаха преднината си в двубоя в 59-ата минута. Омар Мармуш отбеляза първия си гол за клуба с фалцов изстрел извън наказателното поле.

Един от най-знаковите моменти в срещата настъпи в 87-ата минута. Деян Кулушевски се появи в игра за първи път от 526 дни, след като страдаше от поредица от контузии. Шведският национал замени Мохамед Кудус.

В добавеното време на срещата столичани подпечатаха успеха си. Резервата Бен Дейвис отправи удар от движение с външен фалц, за да оформи крайния резултат.

Тотнъм задмина именно Ковънтри в класирането. Лондончани се изкачиха до 16-ата позиция в подреждането с актив от 6 точки, колкото има и Ковънтри. Възпитаниците на Роберо де Зерби имат по-добра голова разлика.