Трета проверка на морските води за замърсяване след атаките с дронове в Черно море

Трета проверка и взимане на проби от морските води извърши Басейнова дирекция „Черноморски район“ съвместно с Регионалните лаборатории във Варна и Бургас към Изпълнителната агенция по околна среда, съобщиха от Министерството на околната среда и водите. Дейностите са част от регулярното проследяване на състоянието на морските води заради инцидентите с плавателни съдове в Черно море, разпоредено от министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова.

Проби са взети от залив Болата в община Каварна, нос свети Атанас в Бяла и от района на местност Буджака в Созопол. Предстои те да бъдат анализирани с цел да се проследи възможно замърсяване с нефтопродукти вследствие на инцидентите с поразени от дронове кораби.

Басейновата дирекция ще информира своевременно обществеността за резултатите от лабораторните анализи. Екоминистеството продължава да следи състоянието на морските води и при наличие на данни за риск за околната среда ще предприеме необходимите действия, уверяват от министерството.