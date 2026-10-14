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АТАКА С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

Трета проверка на морските води за замърсяване след атаките с дронове в Черно море

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При наличие на данни за риск за околната среда ще бъдат предприети необходимите действия

с. Крапец, взимане на проби от водата
Снимка: БТА
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Трета проверка и взимане на проби от морските води извърши Басейнова дирекция „Черноморски район“ съвместно с Регионалните лаборатории във Варна и Бургас към Изпълнителната агенция по околна среда, съобщиха от Министерството на околната среда и водите. Дейностите са част от регулярното проследяване на състоянието на морските води заради инцидентите с плавателни съдове в Черно море, разпоредено от министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова.

Проби са взети от залив Болата в община Каварна, нос свети Атанас в Бяла и от района на местност Буджака в Созопол. Предстои те да бъдат анализирани с цел да се проследи възможно замърсяване с нефтопродукти вследствие на инцидентите с поразени от дронове кораби.

Басейновата дирекция ще информира своевременно обществеността за резултатите от лабораторните анализи. Екоминистеството продължава да следи състоянието на морските води и при наличие на данни за риск за околната среда ще предприеме необходимите действия, уверяват от министерството.

#взимане на проби #морска вода #Басейнова дирекция „Черноморски район“ #кораби #дронове #МОСВ #замърсяване

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