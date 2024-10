Трето поколение Малдини ще представлява Италия по време на Лигата на нациите

Селекционерът на Италия Лучано Спалети повика за първи път Матео Габия от Милан и Даниел Малдини от Монца в състава на националния отбор за предстоящите мачове от Лигата на нациите.

Защитникът Габия и нападателят Малдини са сред четиримата нови футболисти в тима. Вратарят на Ювентус Микеле Ди Грегорио и полузащитникът на Рома Николо Писили също получиха първа повиквателна.

ANNOUNCEMENT



Luciano Spalletti's squad for the Azzurri's next two Nations League matches #VivoAzzurro pic.twitter.com/R557BVHMNv