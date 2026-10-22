Тревожен ръст на морбили в световен мащаб: Случаите при деца под 5 години са се увеличили с 40% за четири години

Глобално изследване, публикувано в списание Nature Medicine, съобщава за 40% увеличение на случаите на морбили при деца под пет години през 2023 г. в сравнение с 2019 г., наред с едновременно намаление на ваксинациите.

Изследователи, ръководени от "Института за здравни метрики и оценка" (IHME) на Университета на Вашингтон, проучиха случаите на морбили, смъртността и пропуските във ваксинацията при деца под пет години в 204 държави и територии през периода 2019 - 2023.



Те оценяват, че 15,6 милиона деца под пет години са се заразили с морбили през 2023 г., увеличение в сравнение с 11,1 милиона през 2019 г. Това представлява регресия, тъй като между 1990 и 2019 г. е имало почти 80% намаление на случаите на морбили в световен мащаб. Освен това, оценените смъртни случаи са нараснали от около 105 000 през 2019 г. до 118 000 през 2023 г.

В същото време, глобалното покритие с ваксинация с първата доза срещу морбили остава под нивата от 2019 г., достигащо 81% през 2023 г. в сравнение с 83,6% през 2019 г., с значителни вариации между регионите. Оценява се, че 23,7 милиона новородени не са получили първата доза ваксина срещу морбили през 2023 г., приблизително 1,7 милиона повече деца в сравнение с 2019 г. Около половината от тях са в Субсахарска Африка и около 20% в Южна Азия. Въпреки това, се отбелязва, че последните огнища в САЩ показват, че морбили могат да се появят отново в страните с висок доход, където се създават пропуски в имунитета.

Линк към научната публикация: https://www.nature.com/articles/s41591-026-04661-7

Статия, написана от ERTNews, първоначално публикувана на 22 октомври 2026 г., 10:02 (ЦЕЛВ)