Три вагона от празна товарна композиция са дерайлирали между гарите Перник-разпределителна и Разменна, от пресцентъра на Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ).

Движението в железопътния участък е преустановено от 13.46 ч. На място работят аварийни екипи.

Крайградските пътнически влакове по направлението София – Перник – София през Волуяк ще бъдат отменени в участъка гара Разменна – Перник – Разменна.

След отстраняването на дерайлиралите вагони предстои оглед на пътя. Все още не е ясно кога движението ще бъде възстановено, уточниха още от НКЖИ.

Снимки: БТА