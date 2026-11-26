Три вагона от празна товарна композиция са дерайлирали между гарите Перник-разпределителна и Разменна, от пресцентъра на Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ).
Движението в железопътния участък е преустановено от 13.46 ч. На място работят аварийни екипи.
Крайградските пътнически влакове по направлението София – Перник – София през Волуяк ще бъдат отменени в участъка гара Разменна – Перник – Разменна.
След отстраняването на дерайлиралите вагони предстои оглед на пътя. Все още не е ясно кога движението ще бъде възстановено, уточниха още от НКЖИ.
Снимки: БТА