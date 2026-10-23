Трима души са загинали при експлозия в мина за добив на каменни въглища в Турция

Трима души са загинали при експлозия в мина за добив на каменни въглища в село Килимли в област Зонгулдак, която се намира на брега на Черно море в северозападната част на Турция, съобщиха вестник „Сабах“ и турски медии.

Предполага се, че компресия на газ гризу е причинила експлозията, която е станала около 10 часа местно (и българско време) тази сутрин, заяви валията на Зонгулдак Осман Хаджибекташоглу пред ТРТ Хабер.

Общо осем миньори са се намирали под земята по време на инцидента. Спасителни екипи със специални детектори са успели да извадят изпод земята всички миньори, включително телата на тримата загинали.

Първоначално беше съобщено за две жертви и един все още затрупан миньор, с когото спасителите са поддържали връзка, но по-късно беше съобщено, че и неговото тяло е било извадено. Петимата оцелели са приети в болница.

На мястото на инцидента се намират освен спасителни екипи и екипи на жандармерията, полицията, пожарната, както и специализирани екипи на Службата за въглищните мини на Турция. Съобщава се, че мината в село Килимли е частна, фамилна мина.

По информация на турския министър на правосъдието Акън Гюрлек, цитиран от „Миллиет“, за разследване на причините за експлозията е назначен екип от минни инженери и двама прокурори.

Зонгулдак се счита за основния и най-важен миньорски регион на Турция със залежи на находища на черни каменни въглища.