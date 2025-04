Трипъл-дабъл на Никола Йокич не спаси Денвър Нъгетс от загуба от Индиана Пейсърс

Индиана Пейсърс победи Денвър Нъгетс със 125:120 в мач от редовния сезон на Националната баскетболна лига.

Първата четвърт в зала "Бол Арена" бе на сметката на домакините. Гостите бяха по-резултатни от опонента си във втория период, но все пак изоставаха с 5 пункта при резултат 61:66.

Възпитаниците на Рик Карлайл стигнаха до обрат и поведоха с точка преди заключителните 12 минути на срещата. Баскетболистите в бяло направиха преднина от осем точки в началото на четвъртата част, преди Денвър да стопи преднината до 120:122 43.1 секунди преди края. Но Пейсърс взеха борбата при 15.1 секунди оставащи, спечелиха наказателни удари и с реализирането им си изковаха успеха.

Despite the loss, Nikola Jokić put on another spectacular performance!



41 PTS

15 REB

13 AST pic.twitter.com/79f40AgGFY