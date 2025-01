"Трипъл-дабъл" на Йокич осуети завръщането на Бътлър за Маями

Никола Йокич записа своя 17-и "трипъл-дабъл" за сезона, завършвайки с 24 точки, 12 борби и 10 асистенции при победата на Денвър със 133:113 като гост на Маями Хийт в среща от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА) на САЩ и Канада.

A Jamal Murray/Nikola Jokić type of night in Denver's win



️ Murray: 30p, 8a, 7r, 3s, 50% shooting

️ Jokić: 24p, 12r, 10a, 75% shooting



Jokić records his league-leading 17th triple-double of the year and the @nuggets lead the league in APG at 31.8! pic.twitter.com/AKTi7NUvOX — NBA (@NBA) January 18, 2025

Джамал Мъри беше най-резултатен с 30 точки за Денвър, който спечели за пети път от шест мача и за 10-и пореден срещу Маями.

Двубоят отбеляза завръщането на звездата на "горещите" Джими Бътлър, който изтърпя наказание от седем мача за неприемливо поведение. Крилото, който поиска да отиде в друг тим, игра 33 минути и завърши с 18 точки, 3 борби и 2 асистенции.

Тайлър Хиро, който имаше най-малко 32 точки в три поредни мача, наниза 22 за Маями.

Бам Адебайо добави 16 точки и 11 борби, а Никола Йович също отбеляза 16 за "горещите" при третата им поредна загуба.

Кайри Ървинг се отчете с 25 точки, за да изведе Далас до домакинска победа над Оклахома Сити със 106:98. Гостите за първи път през сезона бяха без звездата си Шей Гилджъс-Александър, който има проблем с дясна китка.

Маверикс прекъснаха поредица от три загуби, докато "гръмотевицата" допусна поражение едва за втори път в последните си 16 мача.

Пи Джей Уошингтън и Спенсър Динуиди вкараха по 16 за Далас.

Джейлън Уилямс поведе Оклахома Сити с 19 точки.

Си Джей МакКълъм отбеляза 26 точки, Зион Уилямсън направи "дабъл-дабъл", а домакините от Ню Орлиънс се наложиха над Юта със 136:123.

Zion and CJ got AFTER IT in the @PelicansNBA win!



Williamson: 24p, 14r, 6a, 3b, 52.4 FG%

McCollum: 26p, 5r, 4a, 6 threes, 50 FG%



New Orleans wins their 3rd straight pic.twitter.com/Q9B6lFxPQV — NBA (@NBA) January 18, 2025

Уилямсън завърши с 24 точки и 14 борби, Трей Мърфи III и Хосе Алварадо добавиха по 19 точки за Пеликанс.

Кейонте Джордж реализира 26, Колин Секстън 24 за "джазмените".

Санти Алдама вкара рекордните в кариерата си 29 точки, а Мемфис победи домакина Сан Антонио със 140:112.

Santi Aldama posts a career-high 29 PTS on 52.6 FG% in the @memgrizz win! pic.twitter.com/qmJeTW2UDg — NBA (@NBA) January 18, 2025

Джейсън Тейтъм се отличи с 30 точки, Кристапс Порзингис завърши с 23, а Бостън спечели срещу гостуващия Орландо със 121:94.

Антъни Едуардс наниза 36 точки и взе рекордните за сезона 13 борби, а Минесота показа страхотна стрелба от далечно разстояние, за да спечели гостуването на Ню Йорк Никс със 116:99.

Едуардс беше 8 от 13 от тройката, а играчите на тима изравниха постижението си от 22 тройки за сезона.

ANT STOLE THE SHOW AT MSG



36 PTS (57.1 FG%)

13 REB (season high)

7 AST

8 3PM



The @Timberwolves win their 4th straight road game! pic.twitter.com/iZ3RxOq8ie — NBA (@NBA) January 18, 2025

Джейлън Брънсън имаше 26 точки за Никс, които загубиха шест от девет след серия от девет победи.

ЛаМело Бол се отличи с 26 точки и 9 асистенции, а Марк Уилямс направи "дабъл-дабъл" от 19 точки и 19 борби, за да изведе гостуващия Шарлът до победа над Чикаго със 125:123.

Милуоки надделя над Торонто със 130:112 след 35 точки и и 13 борби на Янис Антетокумпо.

Остин Рийвс отбеляза рекордните в кариерата си 38 точки, ЛеБрон Джеймс добави 29 точки и 8 асистенции, а Лос Анджелис Лейкърс преодоля отсъствието на Антъни Дейвис и измъкна победата от гостуващия Бруклин със 102:101.

AUSTIN REAVES DROPS CAREER HIGH 38



️ 38p (15 in 4Q)

️ 4 threes

️ 3a, 3r, 2s, 1 b

️ 56.5 FG%@Lakers win a close one over Brooklyn! pic.twitter.com/4nx957afXv — NBA (@NBA) January 18, 2025

Д'Анджело Ръсел наниза 19 точки от резервната скамейка срещу бившия си отбор.

Последвайте нашия канал "Спорт по БНТ" във Viber

Последвайте ни и във Фейсбук, за да сте винаги в час с последните спортни новини

Намерете БНТ в социалните мрежи: Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на: