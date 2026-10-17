Тулуза спечели гостуването си на Льо Ман във френската Лига 1

Тулуза се възползва от доминацията си през второто полувреме и прекрати серията без поражение на Льо Ман като домакин, печелейки с 3:0 в мач от седмия кръг на френското първенство по футбол.

Льо Ман влезе в двубоя без поражение в трите си мача у дома, но всичко се промени в петък вечер. Тулуза имаше късмета да поведе веднага след почивката с попадение на Джейсън Ръсъл-Роу, а Арон Дьонум увеличи преднината на гостите след час игра. Каспер Тенгстедт пък сложи точка на спора с попадение за 3:0 в 87-ата минута.

Треньорът на Тулуза Йенс Бертел Аску беше доволен след победата на своя отбор, която според него е резултат от упоритата работа от началото на сезона, но и отбеляза какво още трябва да се промени в играта.

"Беше много добра вечер, започваме да получаваме това, което смятаме, че заслужаваме, вида футбол, който сме способни да играем. Но все още има лека горчивина, чувството, че не заслужавахме победата през всичките 90 минути. Това казах в съблекалнята. Трябва да можем да поддържаме това ниво през целия мач. Така беше през второто полувреме и не се случва за първи път. Нашата цел сега е да започнем мача по начина, по който сме способни да го завършим", коментира специалистът, който пое тима през май тази година.

"Не трябва да забравяме, че имаме много млад отбор. Следващата стъпка е играчите да играят добре без помощта на щаба, без да чакат до почивката. Ние имаме качествата да го направим", отбеляза Йенс Бертел Аску.

Победата изкачи Тулуза на седмо място в класирането на Лига 1 с девет точки от седем мача и две по-малко от Пари Сен Жермен. Льо Ман, който все още няма суха мрежа през сезона, е 15-и с шест точки.