Тунизиецът Ахмед Хафнауи спечели титлата на 800 м. свободен стил на световното първенство по плуване във Фукуока

Тунизиецът Ахмед Хафнауи спечели титлата на 800 метра свободен стил за мъже на световното първенство по плуване във Фукуока, Япония, което БНТ излъчва на живо.

Хафнауи записа резултат от 07:37.00 сек. След него финишира австралиецът Сам Шорт с време 7:37.76. Бронзовото отличие е за олимпийския и световен първенец в дисциплината Боби Финке, който остана на минута и 67 стотни след шампиона.

Хафнауи, който е действащ олимпийски шампион на 400 м. свободен стил, спечели среброто в дисциплината в откриващата вечер на шампионата.

Ahmed HAFNAOUI made history for Tunisia

New World Champion in the 800m Freestyle event #AQUAFukuoka23