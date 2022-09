УЕФА ще глоби осем клуба за общо 172 млн. евро

УЕФА наложи глоби в размер на 172 млн. евро на осем клуба, заради неспазване на финансовия феърплей.

Шампионът на Франция Пари Сен Жермен е най-засегнат от решението на централата. Френският гранд е санкциониран с общо 65 млн. евро, но е постигнал споразумение с УЕФА и на този етап ще трябва да заплати само 10 млн. евро.

Останалите седем клуба също са се договорили с централата. Така общата сума, която ще бъде заплатена на този етап е 26 млн. евро. Споразуменията на клубовете обхващат периоди от три или четири години. В тях тимовете се ангажират да постигнат междинни годишни цели и да полагат условни финансови и спортни мерки, в случай, че не покриват изискванията.

Settlement agreements have been concluded with eight clubs who failed to comply with financial break-even requirements.



The clubs agreed to financial contributions, specific targets and conditional and unconditional sporting restrictions over the coming years.



