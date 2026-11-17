Уейн Рууни разкри, че по време на кариерата си в Манчестър Юнайтед е стигнал до момент, в който е обмислял самоубийство. Бившият капитан на Англия призна, че е преживявал тежка лична криза, изолирал се е от околните и е потърсил помощ от терапевт, за да разбере какво се случва с него.

В откровен разговор с Габи Логан в подкаста „Life at the Midpoint“ 41-годишният Рууни разказа за най-трудния период в живота си, който съвпаднал с един от най-силните етапи в професионалната му кариера. По това време най-големият му син Кай, който днес е на 17 години, бил още бебе.

„Когато пиех, се заключвах вкъщи за два дни и просто пиех. Вероятно това беше най-добрият период от кариерата ми като футболист“, сподели Рууни, отговаряйки на въпрос за най-ниската точка в живота си.

Бившият нападател призна, че не е успявал да се справи с всичко, което му се случвало. След като споделил проблемите си със съпругата си Колийн и майка си, осъзнал, че се нуждае от помощ.

„Мога да погледна назад и да кажа, че съм бил егоист, но знаех, че преминавам през нещо, с което наистина ми беше много трудно да се справя. Не исках Кай да ме вижда в такова състояние, затова се криех“, разказа нападателят.

Рууни направи и най-тежкото признание за състоянието си през онзи период:

„Стигнах до момент, в който обмислях самоубийство. Просто не исках да бъда около никого. Не исках да срещам хора по улиците. Не исках да влизам в магазини. На футболния терен винаги се чувствах комфортно, но с всичко останало ми беше изключително трудно“, разкри Рууни.

Авторът на 53 гола в 120 мача за националния отбор на Англия обясни, че дълго време се е опитвал да прикрива проблемите си, защото не е искал да показва слабост.

„Не искаш да показваш слабост, затова се опитваш да я прикриеш. Въпреки че знаех в какво положение се намирам, ми беше трудно да призная, че съм стигнал дотам. Чувстваш се сякаш си по-малко мъж, ако го направиш“, каза Рууни.

Той разкри, че е започнал да посещава терапевт, за да разбере причините за състоянието си. По думите му тогава на пръв поглед животът му е трябвало да бъде изключително щастлив – бил в разцвета на кариерата си, имал малък син и наскоро се бил оженил.

„Трябваше да бъде най-щастливият момент в живота ми, но не беше. Вероятно това беше най-ниската точка, заради егоистичните постъпки, които извършвах“, призна бившият футболист.

Рууни отдаде специално значение на подкрепата на съпругата си Колийн, която останала до него въпреки трудностите.

„Колийн ми помогна изключително много. Можеше да си тръгне, защото нещата бяха толкова зле, но тя остана до мен и ми помогна да премина през този период“, добави бившият национал на Англия.

Рууни пристигна в Манчестър Юнайтед от Евертън през 2004 г. и се превърна в голмайстор №1 в историята на клуба с 253 попадения в 559 мача. С екипа на „червените дяволи“ спечели пет титли във Висшата лига, Шампионската лига, Лига Европа, Купата на Англия и три Купи на лигата. През 2017 г. напусна клуба и се завърна в Евертън.