Уест Хем обяви първия си летен трансфер

Английският футболен клуб Уест Хем обяви официално трансфера на бразилското крило Луиш Гилерме. Той е подписал договор за пет години, а Sky Sports твърди, че Палмейрас ще прибере 25 милиона паунда за правата на играча.

The boy from Brazil is Claret and Blue ️ pic.twitter.com/QepeRsWxpt