Унай Емери е сред фаворитите за нов мениджър на Манчестър Юнайтед

Мениджърът на Астън Вила Унай Емери е сред основните кандидати да поеме Манчестър Юнайтед на фона на задълбочаващата се криза на "Олд Трафорд“. Информацията беше разпространена от авторитетния трансферен журналист Фабрицио Романо в неговия YouTube канал.

Според Романо влиятелни фигури в ръководството на английския гранд смятат 55-годишния испански специалист за подходящия човек, който може да постави основите на нов успешен проект.

"Влиятелни хора в Манчестър Юнайтед смятат Емери за идеалния треньор, с когото да се изгради бъдещето на клуба. Но Астън Вила трябва да бъде уважавана“, заяви журналистът.

Евентуалното привличане на испанеца обаче изглежда изключително сложно. Ръководството на Астън Вила няма намерение да се разделя с наставника нито по време на настоящия сезон, нито след неговия край.

Директорите на бирмингамския клуб Роберто Олабе и Дамяно Видагани разглеждат Емери като ключова фигура в дългосрочното развитие на отбора. Освен че отговаря за представянето на терена, испанецът има важна роля при вземането на трансферни и други спортно-технически решения.

Емери пое Астън Вила през ноември 2022 година и постепенно превърна отбора в сериозен фактор в английския и европейския футбол. През 2026 година той изведе клуба до трофея в Лига Европа, а настоящият му договор е до лятото на 2029 година.

В същото време ситуацията в Манчестър Юнайтед продължава да се влошава. Под ръководството на Майкъл Карик "червените дяволи“ нямат победа в девет поредни срещи във всички турнири.

Слабите резултати оставиха английския гранд на 17-ото място във Висшата лига със само седем точки, което допълнително засилва напрежението около бъдещето на настоящия мениджър.