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Управителният съвет на БФХГ утвърди предложението на старши треньора Бранимира Маркова за състава за 2027 г.

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Спорт
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управителният съвет бфхг утвърди предложението старши треньора бранимира маркова състава 2027
Снимка: БТА
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Управителният съвет на Българска федерация по художествена гимнастика утвърди предложението на старши треньора на националния отбор жени (индивидуално) Бранимира Маркова за състава за 2027 година.

В тима влизат десет гимнастички, които са на централизирана и на децентрализирана подготовка.

Състав на национален отбор:
1. Стилияна Николова - централизирана подготовка
2. Ева Брезалиева - централизирана подготовка
3. Яница Динева - централизирана подготовка
4. Деа Емилова - централизирана подготовка
5. Сияна Алекова - централизирана подготовка
6. Анастасия Калева - централизирана подготовка
7. Антоанета Цанкова - централизирана подготовка
8. Дара Стоянова - децентрализирана подготовка
9. Олександра Шалуева - децентрализирана подготовка
10. Алекса Рашева - децентрализирана подготовка

#Бранимира Маркова

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