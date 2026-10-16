Управителният съвет на БФХГ утвърди предложението на старши треньора Бранимира Маркова за състава за 2027 г.

Управителният съвет на Българска федерация по художествена гимнастика утвърди предложението на старши треньора на националния отбор жени (индивидуално) Бранимира Маркова за състава за 2027 година.

В тима влизат десет гимнастички, които са на централизирана и на децентрализирана подготовка.

Състав на национален отбор:

1. Стилияна Николова - централизирана подготовка

2. Ева Брезалиева - централизирана подготовка

3. Яница Динева - централизирана подготовка

4. Деа Емилова - централизирана подготовка

5. Сияна Алекова - централизирана подготовка

6. Анастасия Калева - централизирана подготовка

7. Антоанета Цанкова - централизирана подготовка

8. Дара Стоянова - децентрализирана подготовка

9. Олександра Шалуева - децентрализирана подготовка

10. Алекса Рашева - децентрализирана подготовка