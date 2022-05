Вархеи: Отново съм в София, за да намерим основа за започване на преговорите между РСМ и ЕС

"След три седмици съм обратно в София", написа в Туитър еврокомисарят по разширяването Оливер Вархеи след срещите си вчера с премиера Кирил Петков, президента Румен Радев и външния министър Теодора Генчовска.

Еврокомисарят по разширяването Оливер Вархеи е на посещение у нас

Вархеи посочва, че връщането му в София е за да бъде намерена основа и подкрепа от страна на България за започване на преговори с Република Северна Македония и Албания през юни.

Според него, стабилността на Западните Балкани не може да бъде подценявана, затова започването на преговори със Скопие и Тирана би било огромен принос в тази посока.

After three weeks, I am back in Sofia to find common ground and support in #Bulgaria to start the negotiation process with #NorthMacedonia in June. First meeting with Prime Minister ⁦@KirilPetkov⁩ . pic.twitter.com/FkIKE0yeS4