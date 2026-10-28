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Великобритания удължи с 4 месеца лиценза за дейността на дружествата от групата „Лукойл“ в България

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Службата за прилагане на финансови санкции (OFSI) към Министерството на финансите на Великобритания удължи с четири месеца до 26 февруари 2027 г., срока на лиценза, който позволява извършването на бизнес операциите свързани с дружествата от групата „Лукойл“ в България, съобщиха от Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията.

С лицензa британската страна продължава да разрешава извършването на бизнес операции с „Лукойл България“ ЕООД, „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, „Лукойл Авиейшън България“ ЕООД и „Лукойл Бункер България“ ЕООД.

Решението е важна стъпка за осигуряване на стабилност и предвидимост за дейността на дружествата в страната, както и за гарантиране на сигурността на доставките на суров петрол и безпроблемната работа на рафинерията в Бургас.

„Предприехме необходимите действия, за да гарантираме сигурността на доставките и безпроблемната работа на рафинерията. Удължаването на лиценза е резултат от активния диалог на правителствено ниво под егидата на министър-председателя Румен Радев и проведените разговори с британските партньори и британското посолство в София“, заяви заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев.

По неговите думи удължаването е от съществено значение за продължаването на ключови бизнес операции, включително доставките на суров петрол и застраховането на танкерите.

„Британските застрахователи имат съществено значение за функционирането на веригата за доставки, като застраховат над 90% от танкерите, доставящи суров петрол. Запазването на възможността за работа с британски компании и партньори, свързани с Обединеното кралство, е важно условие за осигуряване на непрекъсваемостта на дейността“, изтъкна Пулев.

Вицепремиерът подчерта, че българското правителство ще продължи да работи в тясно сътрудничество с международните партньори за гарантиране на сигурността на доставките и стабилността и интересите на българската икономика и потребители.

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