Виктор Киплангат триумфира в маратона на световното първенство по лека атлетика

Виктор Киплангат от Уганда спечели титлата в маратона за мъже на световното първенство по лека атлетика в Будапеща, след като се откъсна от водачите късно в състезанието и записа време от 2:08.53 часа.

Зад Киплангат финишира израелецът Мару Тефери с 19 секунди пасив, а етиопецът Леул Гебресиласе взе бронзовия медал в жегата в Унгария. Именно заради нея 24 лекоатлети не успяха да покрият маратонската дистанция.

