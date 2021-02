Виктория представя песните от първия си албум. С една от тях ще участва в Евровизия

Слушай новината (бета)

Певицата Виктория разкри имената на песните от първия си албум.

Една от композициите в “a little dramatic” ще представи България на Евровизия 2021 в Ротердам.

Първата премиера ще бъде на песента “Imaginary Friend” на 14-и февруари от 20:00 часа, а в следващите четири дни ще бъдат публикувани и лирик клиповете към “Dive Into Unknown”, “Phantom Pain”, “The Funeral Song” и “Growing Up Is Getting Old”.

Премиерите на песните от предстоящия албум на Виктория ще бъдат в пет последователни дни на www.eurovision.icard.com, както и в нейния официален YouTube канал.

Виктория сподели ентусиазирано за предстоящите премиери на песните:

“Остават по-малко от три дни до представянето на първата песен от албума ми. Радвам се, че най-накрая успях да осъществя една от най-големите си мечти. Благодаря на Българска национална телевизия и Лигна Груп за възможността да представя България в Ротердам. Благодарна съм за отдадената работа на страхотния ми екип. Поставихме си амбициозна задача, защото ще издадем не една, а цели пет нови песни, затова се надявам хората да оценят положително всичко, в което вложихме много труд.”

Песните от първия албум на Виктория са написани по време на международните творчески лагери за Евровизия в Бургас, Приморско, Виена и Лондон. Екипът на талантливата певица сподели, че тя е участвала в написването на всяка една от песните в “a little dramatic”.

Преди броени дни бе съобщено, че зрителите на конкурса от цял свят ще могат да се включат в процеса по избор на българската песен за Евровизия 2021. Това ще се случи на специално създадена платформа, която ще бъде активна след премиерата на песните от “a little dramatic”.

В нея музикалните фенове ще могат да споделят мнението си за “Imaginary Friend”, “Dive Into Unknown”, “Phantom Pain”, “The Funeral Song”, “Growing Up Is Getting Old” и “Ugly Cry”.

Геновева Христова, която е продуцент на проекта от страна на Лигна Груп, разказа повече за процеса по избор на българската песен за Евровизия:

“Предстоят много вълнуващи дни. Стартираме дигиталната платформа малко след премиерата на последната песен от албума на Виктория. До края на февруари всички меломани ще могат да изпращат мненията за песните от “a little dramatic”, които ще достигат директно до Виктория и до всички нас, които работим неуморно по проекта. Нямаме търпение да изчетем всеки един коментар, защото мнението на феновете е изключително важно за нас.”

Евровизия 2021 ще се проведе в Ротердам на 18-и, 20-и и 22-ри май. Зрителите в България мога да гледат шоуто пряко по БНТ 1 от 22 часа. Участието на страната ни се реализира като публично-частно партньорство между БНТ и Лигна Груп. Генерален спонсор на българското участие в Ротердам е iCard.