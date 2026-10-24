Виляреал направи пълен обрат и задълбочи кризата във Валенсия

Виляреал стигна до драматична победа с 2:1 при гостуването си на Валенсия от 10-ия кръг на Ла Лига. Тимът на Иниго Перес осъществи пълен обрат, след като Пепелу откри резултата от дузпа в 38-ата минута.



След почивката Алекс Фрийман изравни, а в шестата минута на добавеното време влезлият като резерва Жорж Микаутадзе донесе успеха на гостите.

Два отбора завършиха с 10 човека. Папе Гай бе изгонен в 79-ата минута, а резервата на домакините Харви Елиът получи два жълти картона минута преди края на редовното време за реплики към съдията.

Валенсия няма победа в последните си седем домакинства. Отборът, воден от Хавиер Агире, остана в зоната на изпадащите, докато Виляреал се изкачи до осмо място.