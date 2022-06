Втората в света при жените с експресна победа в Лондон

Втората в света при жените Онс Жабер започна с убедителен успех участието си на Откритото първенство на Великобритания по тенис, след като надигра квалификантката Мирям Бьорклунд от Швеция с 6-1, 6-3 за по-малко от час игра.

Тунизийката, която загря за Уимбълдън с титла в Берлин и полуфинали на двойки със завърналата се на корта Серина Уилямс в Ийстборн, стартира ударно и направи пробив в първия сервис гейм на скандинавката. Последваха още два до края на откриващата част за категоричното 6-1. Вторият сет започна с нов ранен пробив за Жабер, след който тя не изпусна инициативата, за да се поздрави с крайната победа.

There it is, the @Ons_Jabeur drop shot #Wimbledon pic.twitter.com/qKQJJ4JEp7