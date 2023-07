Якоб Ингебригтсен спечели бягането на 1500 метра на Диамантената лига в Лозана

Олимпийският шампион Якоб Ингебригтсен спечели бягането на 1500 метра за мъже в Лозана от Диамантената лига по лека атлетика.

22-годишният състезател от Норвегия, който счупи световния рекорд в нетрадиционното бягане на две мили този месец в Париж, водеше през цялата дистанция и финишира първи за 3:28,72 минути, по-малко от секунда от личния си рекорд, въпреки хладната вечер на Стад Олимпик де ла Понтез.

Ламеча Гирма от Етиопия, който подобри световния рекорд в стипълчейз същата вечер на 9 юни в Париж, остана втори на 1500 метра с 3:29.51 минути, което е нов рекорд на Етиопия.

