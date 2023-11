Ян-Ленард Щруф надви Марожан в здрава трисетова битка и стана първият полуфиналист на Sofia Open 2023

Германецът Ян-Ленард Щруф стана първият полуфиналист в осмото издание на тенис турнира от категория АТР 250 у нас Sofia Open.

В откриващия двубой в днешния ден на сингъл в "Арена София" световният №28 срази унгарецът Фабиан Марожан със 7:6(3), 4:6, 6:4 след точно два часа игра.

Двамата изиграха един много равностоен първи сет, в чието начало имаше бърза размяна на пробиви, но оттам нататък предимството беше изцяло за сервиращите, за да се стигне до тайбрек. В решителния гейм Щруф беше по-хладнокръвен и след 7-3 точки в своя полза сложи точка на спора в първата част.

Във втората битката на корта продължи с пълна сила, но този път печелившият беше Марожан, който реализира единствения пробив в петия гейм, за да поведе с 3:2 гейма по пътя си към успеха с 6:4.

