Яник Синер и Франсис Тиафо ще спорят за титлата на Мастърса в Синсинати

Яник Синер и Александър Зверев изиграха същински трилър на полуфиналите на турнира ATP 1000 в Синсинати, в който световният номер 1 надделя със 7:6(9), 5:7, 7:6(4) за три часа и седем минути. Италианецът страдаше от проблеми в дясното бедро през целия мач, но въпреки това успя да намери място на финала.

Германецът проби рано за 2:1 и държа контрол над мача до 5:4, когато той сервира, за да затвори първата част.

Тогава Синер се пробуди и успя да върне пробива и да вкара мача в тайбрек. След неколкократната размяна на минипробиви, както и прекъсванията за дъжд, световният номер 1 показа по-добра игра под напрежение и успя да поведе в резултата след 11-9 в тайбрека.

Историята се повтори във втория сет, като Зверев отново поведе с ранен пробив за 3:1, но италианецът върна услугата още в следващия гейм. Този път световният номер 4 бе по-уравновесения тенисист и спечели частта на сервис на Синер за 7:5.

В заключителната част нищо не можа да раздели двамата играчи от световна класа и се стигна до нов тайбрек, където наскоро навършилият 23 години южнотиролец бе по-категоричен и след малко повече от три часа затвори срещата със 7-4.

The moment of RELIEF ‍@janniksin fought until the end to defeat Zverev 7-6 5-7 7-6 and advance in Cincy!@CincyTennis | #CincyTennis pic.twitter.com/SthiKUUQ9A