Яник Синер направи сериозна крачка към класиране за финалното каре на Финалите на ATP в Торино. Световният номер 1 постигна втора победа в група "Илия Настасе", след като се справи със съпротивата на Тейлър Фриц за час и 40 минути - 6:4, 6:4. Италианецът направи по един пробив в 10-ия гейм и на двата сета, за да откаже световният номер 5, който бе изключително равностоен на двукратния носител на турнири от Големия шлем през голяма част от двубоя.

Очакванията за бърза победа за любимеца на домакинската публика бързо бяха опровергани. И двамата тенисисти се захапаха още от самото начало, като даже американецът представляваше по-голяма заплаха за своя съперник.

Той стигна до първата точка за пробив в срещата при 3:3, но тя бе бързо спасена от световния номер 1, който впоследствие затвори подаването си. Още в следващия гейм пък бе ред на Синер да стигне до първите си възможности да пробие сервиса на съперника - цели три на брой, но Фриц показа здрави нерви и не допусна да бъде пробит. 23-годишният италианец обаче бе далеч по-категоричен при 5:4, когато реализира първата си точка за пробив, а с това да затвори и сета - 6:4.

Равностойната игра продължи и във втората част, като и двамата показваха ниво достойно на класирането им, както и на турнир от подобен ранг.

След поредната размяна на сервис геймове, световният номер 1 отново включи на друга предавка в 10-ия. Шампионът от Australian Open и US Open се нуждаеше от само един мачбол да сложи край на спора след точно 100 минути - 6:4, 6:4.

Triumphant in Turin @janniksin wins a thriller against Fritz 6-4 6-4 to remain unbeaten at the #NittoATPFinals pic.twitter.com/5eeAWxscfY