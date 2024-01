Яник Синер навакса два сета пасив срещу Медведев и е новият крал на Australian Open

Италианецът Яник Синер стигна до най-големия успех в своята кариера, след като триумфира в тазгодишното издание на Australian Open, побеждавайки във финала Даниил Медведев след пълен обрат от 0:2 сета за крайното 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3.

По този начин 22-годишният тенисист завоюва своята първа титла от Големия шлем и се превърна в първия представител на Италия с подобно постижение след Никола Пиетранджели и Адриано Паната, които печелят общо на три пъти на Ролан Гарос.

В същото време за Медведев това е втори пореден болезнен обрат, който той претърпява след преднина от два сета в спора за титлата в "Мелбърн Парк", като в предишния случай през 2022-а година той бе победен от Рафаел Надал.

Две години по-късно руснакът излезе пределно мотивиран този път да стигне до края и в първия сет напълно доминираше на корта срещу Синер, осъществявайки два пробива по пътя си към успеха с 6:3.

Във втората част бившият №1 в света продължи да бъде агресивен, докато в същото време неговият опонент допускаше много непредизвикани грешки, които направиха така, че Даниил да дръпне с 5:1 гейма. В следващите минути неговият съперник най-накрая започна да повишава нивото си на игра и съумя да върне един от пробивите, но въпреки това Медведев не допусна да се стигне до обрат и след ново 6:3 в своя полза удвои преднината си в резултата.

В третия сет играта на Синер вече беше напълно равностойна на тази на руснака, което позволи на южнотиролецът да достигне до единствената точка на пробив в хода на частта. Това се случи в десетия гейм и Яник се възползва подобаващо от получената възможност, за да измъкне сета с 6:4 и така да намали своя пасив.

Битката продължи и в следващата част, в която Медведев на два пъти трябваше да отразява брейкболи в откриващите си два сервис гейма, а след това на свой ред пропусна шанс да спечели подаването на Синер и да поведе с 4:3. В крайна сметка италианецът и този път дочака търпеливо своя миг, който по ирония на съдбата дойде отново в десетия гейм, в който Яник нанесе фатален пробив, печелейки четвъртия сета с 6:4.

В решителния пети предимството вече бе преминало изцяло на страната на първата ракета на Италия, който изглеждаше по-свежия от двамата на корта и стигна до решителен брейк в шестия гейм, взимайки преднина при 4:2. До края Яник Синер сервираше отлично и не изпусна инициативата, слагайки точка на спора в мача след 3 часа и 46 минути на корта.

Sublime from Sinner



The Italian clinches his maiden Grand Slam title



He triumphs in five hardfought sets 3-6 3-6 6-4 6-4 6-3 to win #AO2024. @janniksin • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/DTCIqWoUoR