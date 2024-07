Яник Синер продължава да крачи уверено към четвъртфиналите на Уимбълдън

Водачът в световната ранглиста при мъжете Яник Синер се класира за четвъртфиналите на Откритото първенство на Великобритания по тенис. Италианецът се справи в четвъртия кръг с 14-ия в схемата американец Бен Шелтън с 6:2 6:4, 7:6(9). Поставеният под номер 1 достига тази фаза на "Уимбълдън" за трета поредна година.

Двубоят, който се игра при затворен покрив заради дъждовното време в Лондон, което за пореден ден причини много проблеми на организаторите, продължи два часа и десет минути.

Синер нямаше проблеми в първите два сета, които спечели съответно с два и един пробива. В третата част обаче Бен Шелтън стартира страхотно и поведе с 3:0 и 4:1. Световният номер 1 изравни при 4:4, а при 5:6 отрази сетбол за американеца.

След 6:6 последва интригуващ тайбрек, в който 21-годишният Шелтън пропусна още три възможности да спечели сета, а италианецът оползотвори втория си мачбол и стигна до победата.

