Япония победи Бразилия с гол в добавеното време, Анчелоти и Рафиня бяха изгонени

Националният отбор на Япония постигна драматична победа с 3:2 над Бразилия в приятелска среща, играна в Сингапур. Двубоят предложи пет попадения, два обрата в развитието на резултата и напрежение в заключителните минути, довело до изгонването на селекционера на бразилците Карло Анчелоти и нападателя Рафиня.

Японците започнаха по-активно и успяха да изградят преднина от два гола още преди изтичането на първите 20 минути. Такефуса Кубо откри резултата в 15-ата минута, а само четири минути по-късно Кейто Накамура удвои аванса на "самураите“.

Бразилия постепенно намери своя ритъм и успя да намали изоставането си преди почивката. Винисиус Жуниор върна надеждите на петкратните световни шампиони с попадение, което остави интригата жива за второто полувреме.

След подновяването на играта бразилците увеличиха натиска и четвърт час преди края отново Винисиус се разписа, за да възстанови равенството при 2:2.

В следващите минути тимът на Карло Анчелоти имаше възможности да стигне и до пълен обрат, но не успя да се възползва от създадените положения.

Вместо това грешка в средата на терена в добавеното време се оказа решаваща. Тацухиро Сакамото се възползва от ситуацията и отбеляза победното попадение за Япония, оформяйки крайното 3:2.

Голът предизвика бурни протести от страна на бразилския щаб и резервната скамейка. Главният съдия показа червени картони на селекционера Карло Анчелоти и Рафиня заради реакциите им след попадението.