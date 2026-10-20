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Йоана Илиева се завърна на третото място в световната ранглиста на сабя при жените

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Спорт
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Най-добрата българска сабльорка стига до третата позиция за втори път.

Йоана Илиева
Снимка: Startphoto.bg
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Йоана Илиева се изкачи до третото място в световната ранглиста на сабя, след като спечели сребърен медал в турнира за Световната купа в Оран (Алжир).

Преди това състезание възпитаничката на фехтовален клуб Свечников беше под №4, но силната ѝ игра ѝ осигури прогрес в ранглистата на Международната федерация по фехтовка.

Най-добрата българска сабльорка стига до №3 в ранглистата за втори път. През април 2025 година тя се нареди сред трите най-добри сабльорки в света за първи път. Днес българката има 165 000 точки, колкото и втората в ранглистата – рускинята Алина Михайлова. Под №1 в класацията на Международната федерация по фехтовка е Яна Егориан от Русия със 175 000 точки.

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#Йоана Илиева

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