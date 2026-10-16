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Йоана Илиева влиза в битка за медалите в първия турнир за 2026/27 за Световната купа на сабя

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Спорт
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Утре състезанието продължава с финалите при жените.

Йоана Илиева
Снимка: БФ Фехтовка
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Йоана Илиева излиза утре в битка за медалите в първия турнир за сезона за Световната купа на сабя жени в Оран (Алжир). В надпреварата при жените участват 152 сабльорки от 27 държави. Днес в предварителния кръг в спор за място сред най-добрите 64, на пътеките излязоха 4 българки – Мариела Георгиева, Олга Храмова, Емма Нейкова и Вероника Василена. Йоана Илиева се класира във финалите по право, тъй като е четвърта в световната ранглиста. Тя ще се включи директно във втория ден от надпреварата и ще играе срещу индийката Дбхавани Чадалавада Ананда Сундгарараман.

Днес Вероника Василева (Свечников) записа в групите 4 победи и 2 загуби. Във втория кръг на елиминациите тя отстъпи пред Магда Скарбонкиевич от САЩ с 14:15 и зае 69 място в крайното класиране.

Мариела Георгиева (Пловдив БГ) излезе от групите с 2 победи и 4 загуби. В предварителните елиминации тя отстъпи в първия кръг пред Мариза Виктория Курзава от Германия с 6:16 и раздели 111-112 място с Луиз Клайн от Франция.

Емма Нейкова (Свечников) записа в групите 1 победа и 5 загуби и зае 116-117 място в крайното класиране.

Олга Храмова (Свечников) се оттегли от състезанието по медицински причини.

При мъжете в надпреварата участваха 173 фехтовачи от 31 държави. Сред тях бяха двама българи – Тодор Стойчев (Свечников) и Калоян Пешев (Свечников).

Калоян Пешев записа в предварителните групи 3 победи и 3 загуби. В предварителните елиминации той победи в първи кръг Бенедек Далос от Унгария с 15:12. В следващия кръг Пешев отстъпи пред Куаниш Ергашбей от Казахстан с 10:15 и завърши на 85 място.

Тодор Стойчев излезе от предварителните групи с 3 победи и 3 загуби. В предварителните елиминации той отстъпи в първия кръг пред Андрий Ягодка от Украйна с 13:15 и зае 104-о място в крайното класиране.

Утре състезанието продължава с финалите при жените. В неделя ще бъдат излъчени отборните шампиони.

#Йоана Илиева

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