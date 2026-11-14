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Йоана Илиева завърши на десето място на Световната купа по сабя в Кайро

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Спорт
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Българската фехтовачка записа две победи в елиминациите, но отстъпи пред гъркинята Деспина Георгиаду в битката за място сред най-добрите осем

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Йоана Илиева се класира на десето място в индивидуалната надпревара на сабя при жените от Световната купа по фехтовка в Кайро, Египет. Българката, която заема втората позиция в световната ранглиста, достигна до осминафиналите, където отпадна след оспорван двубой.

Илиева започна участието си директно във втория ден на турнира благодарение на високото си място в световната класация. В първата си среща от елиминационната фаза на най-добрите 64 възпитаничката на фехтовален клуб "Свечников“ се наложи над американката Лола Посик с 15:9.

Българската сабльорка продължи с убедителното си представяне и в следващия кръг, когато се изправи срещу друга представителка на САЩ – Александра Стрзалковски. Илиева контролираше двубоя и постигна победа с 15:10, която ѝ осигури място сред най-добрите 16 състезателки.

В битката за класиране на четвъртфиналите българката срещна Деспина Георгиаду от Гърция. Двубоят премина при оспорвана игра, но гръцката фехтовачка успя да надделее с 15:12 и да сложи край на участието на Илиева в индивидуалната надпревара.

Така българската националка приключи състезанието на десета позиция в крайното класиране.

Другата българска представителка във втория ден на турнира при жените – Вероника Василева, отпадна още в първия кръг на директните елиминации. Тя загуби от Алина Михайлова от Русия с 6:15 и зае 63-ото място.

#Световна купа по сабя в Кайро #Йоана Илиева

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