Йоханес Бьо спечели спринта в Хохфилцен, Владимир Илиев е 33-и

Олимпийският шампион от Пекин 2022 Йоханес Тингнес Бьо от Норвегия спечели спринта на 10 километра при мъжете от Световната купа по биатлон в австрийския зимен център Хохфилцен.

29-годишният Бьо измина трасето за 23:04.0 минути, след като повали всичките десет мишени. За него това е трети успех за сезона, както и 51-и в кариерата му за Световната купа.

Congratulations Johannes for a third win in a row this season. What a performance with clean shooting and fastest course time!



Watch live to see the flower ceremony on https://t.co/MSJYx2J9vX! pic.twitter.com/kvoqLdGFQ6