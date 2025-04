Григор Димитров тръгна с успех на Мастърса в Монте Карло

Григор Димитров спечели първия си мач от турнира ATP 1000 Мастърс в Монте Карло с награден фонд 6 128 940 евро. Световният №18 се справи с чилиеца Николас Джари с 6:3, 6:4 за час и 46 минути. Това е първи успех на клей за първата ракета на България срещу този съперник и общо втори в четири мача.

Двубоят започна с размяна на пробиви на старта, като Джари проби още в първия гейм, но Димитров не му остана длъжен и веднага върна услугата. Българинът направи решителната крачка за спечелване на сета при 3:2, когато изпусна три шанса да вземе подаването на съперника, но го направи при четвъртия и поведе с 4:2. До края на частта поставеният под №15 сервираше стабилно и затвори сета с 6:3.

Във втората част също паднаха три пробива, но те дойдоха в първите четири гейма. №18 в света поведе с 3:0, но чилиецът успя веднага да съкрати изоставането си за 3:2. При 4:3 Димитров трябваше да покаже здрави нерви, за да предотврати изравняване на резултата, като той спаси две точки за пробив.

Последният гейм в срещата премина през куп обрати, като първата ни ракета пропиля цели пет възможности да затвори двубоя, а Джари имаше три точки за пробив. Все пак с общо седмия си мачбол поставеният под №15 най-накрая триумфира след малко по-малко от два часа игра.

Getting it done...eventually @GrigorDimitrov takes his 7th match point to beat Jarry 6-3 6-4#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/IZQpSUqE1k