Юго Умбер спечели титлата в Мец с успех над Александър Шевченко

Французинът Юго Умбер спечели четвърта титла в кариерата си в професионалния тенис тур, след като победи руснака Александър Шевченко на финала на турнира в Мец с 6:3, 6:3.

До този момент Умбер имаше трофеи от Антверп и Оукланд през 2020 г., както от Хале през 2021 г.

Умбер изигра чист мач срещу дебютанта на финали Шевченко, отразявайки единственото разиграване на руснака за пробив и реализирайки 3/7 от своя страна. Французинът направи първия си брейк в четвъртия гейм на първия сет и го защити на нула, след което взе сета с 6:3 от първо разиграване.

One hand on the trophy @HumbertUgo is putting on a clinic 6-3 on Alexander Shevchenko@MoselleOpen | #MoselleOpen pic.twitter.com/1DMfQoe0rM