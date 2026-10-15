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Юношеският национален отбор на България до 15 г. стартира с категорична победа участието си в Турнира за развитие на УЕФА

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Спорт
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Воденият от Петър Карачоров тим се наложи с 8:0 над Армения.

Юношеският национален отбор на България до 15 г. стартира с категорична победа участието си в Турнира за развитие на УЕФА
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Юношеският национален отбор на България до 15 години започна с категорична победа участието си в Турнира за развитие на УЕФА в Албена. Воденият от Петър Карачоров тим се наложи с 8:0 над Армения в първия международен мач за младите национали от набор 2012.

България откри резултата в 16-ата минута чрез Иван Пуцов, а в 40-ата Никола Владимиров удвои преднината. Три минути по-късно Максим Даскалов се разписа за 3:0, оформяйки резултата на почивката.

През второто полувреме българските футболисти добавиха още пет попадения. Максим Даскалов отбеляза втория си гол в срещата в 60-ата минута, а в 65-ата Кирил Стоичков покачи на 5:0. Иван Байрактарски бе точен в 81-вата минута, последван от Емил Минев в 83-тата. В последната минута на редовното време Кирил Стоичков също записа второ попадение и оформи крайното 8:0.

Следващият двубой на България е срещу Молдова на 17 октомври (събота) от 11:00 часа, а на 20 октомври (вторник) от 11:00 часа националите ще се изправят срещу Косово. И двете срещи ще се проведат на основния футболен терен в спортен комплекс „Албена“ и ще бъдат излъчени на живо в официалния YouTube канал на БФС – BFU TV.

Стартов състав на България: 1. Валентин Илиев (В), 2. Теодор Станков, 4. Иван Ванков, 5. Александър Илиев, 17. Румен Джепков (К), 8. Марк Михайлов, 20. Никола Владимиров, 10. Иван Иванов, 7. Максим Даскалов, 18. Самуил Хугасян, 9. Иван Пуцов.

#Турнир за развитие на УЕФА

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