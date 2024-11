Юта и Ванкувър Канъкс спечелиха гостуванията си в НХЛ

Михаил Сергачов се разписа 27 секунди преди края на продължението и донесе победата на Юта с 3:2 в залата на Монреал в мач от редовния сезон в Националната хокейна лига. Дилън Гънтър се отличи с гол и асистенция, а Джак МакБейн също вкара. Вратарят Карел Веймелка трябва да направи едва 11 спасявания за успеха.

Алекс Нюхуук и Джейдън Страбъл бяха точни за домакините, които остават последни в Източната конференция със 17 точки, след като допуснаха 14-о поражение в 21 мача.

Кевин Ланкинен отрази всичките 32 удара и не допусна гол в мач за втори път през сезона ("шътаут"), с което помогна на Ванкувър да спечели гостуването си на Бостън с 2:0. Това беше пети "шътаут" в кариерата на финландския страж в лигата.

MIKHAIL SERGACHEV!



He nets the @Energizer overtime winner for @utahhockeyclub in their first-ever visit to Montreal. pic.twitter.com/Y47PkHWrln