Ювентус изключи Данило от състава си, трансфер през януари е неизбежен

Треньорът на Ювентус Тиаго Мота реши да не включи в разширения състав за участието в турнира за Суперкупата на Италия бразилеца Данило, който е считан за сигурен напускащ през януари. Универсалният защитник остана на резервната скамейка и през всичките 90 минути срещу Фиорентина в неделя (2:2), а сериозен интерес към него има от страна на Наполи.

Популярният трансферен гуру на Апенините Фабрицио Романо съобщи, че решението на Мота е „още една крачка“ към напускане на Данило.

Старши треньорът на Наполи Антонио Конте вижда в лицето на Данило идеално попълнение за своя тим. Бившият защитник на Манчестър Сити и Реал Мадрид наскоро се завърна в игра след тежка контузия, но изглежда тотално забравен от Мота.

Ювентус трябва да продаде Данило през януари, защото в противен случай рискува да го изгуби със свободен трансфер през лятото, когато контрактът му със „Старата госпожа“ изтича, отбелязва в днешния си брой „Гадзета дело спорт“.

Нито футболистът, нито ръководството на Юве мислят за евентуално продължаване на споразумението. „Конте се усмихва доволно“, допълва розовият вестник.



В петък Ювентус се изправя срещу Милан в полуфинален двубой за Суперкупата на Италия. Мачът ще бъде в Рияд, Саудитска Арабия. Вторият полуфинал е между Интер и Аталанта.



Danilo will not even travel with Juventus squad to Saudi Arabia for Super Cup planned for the next days.



He’s completely OUT of Juventus plans and available on the market for the January transfer window. pic.twitter.com/0aCZeHnI6c