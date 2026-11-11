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Ювентус планира мащабни промени при вратарите

Станко Димов от Станко Димов
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Спорт
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Клубът ще търси поне двама нови играчи на тази позиция.

Гулиелмо Викарио
Снимка: БГНЕС
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Ювентус планира сериозно обновяване на вратарския си състав през следващото лято, а Лоренцо Палмисани от Фрозиноне е начело в списъка с набелязани футболисти.

Според „Тутоспорт“, цитиран от „Тутомеркатоуеб“, Гулиелмо Викарио ще остане първи избор под рамката, но трима от четиримата вратари на „бианконерите“ могат да напуснат базата на клуба в Континаса след края на сезона.

Камил Грабара ще се завърне във Волфсбург, след като през септември скъса кръстни връзки. Поради тази причина Ювентус няма да активира опцията за закупуването му на стойност 11,5 милиона евро. Нето, привлечен като спешен вариант за подсилване на състава, също се очаква да си тръгне. Карло Пинсолио пък ще навърши 37 години през март и нов договор с него изглежда малко вероятен.

Затова изпълнителният директор Джовани Карневали и футболният директор Фредерик Масара вече проучват пазара, за да изградят надеждна двойка вратари зад Викарио.

Палмисани подписа нов договор с Фрозиноне до 2031 г. през септември, но името му вече беше свързвано с Ювентус и през лятото. Един от вариантите е двата клуба да се договорят за трансфер през януари, като вратарят остане във Фрозиноне до края на сезона. Подобен подход „бианконерите“ използваха и при привличането на Федерико Гати, който също пристигна от този клуб.

Ювентус следи и няколко футболисти извън Италия. Педро Мориско от Коритиба привлече вниманието, след като получи повиквателна за националния отбор на Бразилия под ръководството на Карло Анчелоти. Под наблюдение е и титулярният вратар на Краснодар Станислав Агкацев.

#Гулиелмо Викарио #ФК Ювентус

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