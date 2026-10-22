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Ювентус се спаси срещу Рен, Марсилия се провали, а Байер Леверкузен продължава без грешка в Лига Европа

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"Старата госпожа“ стигна до 2:2 след обрат на французите, Съндърланд изпусна победата в Полша, а Байер Леверкузен и Ференцварош остават с пълен актив след три кръга

Снимка: БГНЕС
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Ювентус и Рен завършиха наравно 2:2 в един от най-интригуващите двубои от третия кръг на основната фаза на Лига Европа. Италианският гранд успя да избегне поражението пред собствена публика, докато Байер Леверкузен и Ференцварош продължиха победните си серии и оглавяват класирането с по девет точки.

Срещата в Торино започна отлично за "бианконерите“, които поведоха още в петата минута чрез Зеки Челик. Рен обаче демонстрира характер и стигна до пълен обрат преди почивката. Муса Тамари възстанови равенството, а Булай Диа реализира дузпа, с която даде преднина на френския тим. През второто полувреме Никлас Волтемаде също бе точен от бялата точка и оформи крайното 2:2.

Байер Леверкузен затвърди отличната си форма в турнира с успех 2:0 срещу ОФИ Крит. Героят за германския тим бе Йонас Хофман, който реализира и двете попадения в рамките на три минути в края на първото полувреме. Гръцкият състав, който по-рано в турнира отстрани ЦСКА, не успя да се противопостави на един от фаворитите за трофея.

НЕК Ниймеген също записа ценна победа, след като надделя с 4:2 при гостуването си на Динамо Загреб. Нидерландците откриха резултата чрез Клемент Бишоф, но Дион Бельо отбеляза два бързи гола и обърна развоя на срещата. Бриан Линсен възстанови равенството непосредствено преди почивката, а след подновяването на играта реализира второто си попадение за 3:2. Тджарон Чери сложи точка на спора десет минути преди края. НЕК бе съперник на Левски в предишния кръг, когато двата отбора завършиха наравно.

Категорична победа постигна и АЗ Алкмаар, който разгроми арменския Арарат с 4:0 като гост. Валдемар Бисков и Уесли Патати дадоха комфортен аванс на нидерландците преди почивката, а през втората част Патати се разписа повторно, преди Мекс Меердинк да оформи крайния резултат.

Английският Съндърланд не успя да задържи ранната си преднина при гостуването на Лех Познан и завърши 1:1. Украинецът Тимур Тутеров откри още във втората минута, но Лео Бенгтсон възстанови равенството за полския тим. Съндърланд, който ще приеме Левски през януари, остава сред водещите отбори в класирането със седем точки.

Друг от бъдещите съперници на "сините“ - Олимпик Марсилия, допусна поражение с 0:1 при гостуването си на Щурм Грац. Единственото попадение в Австрия реализира Умар Диаките още в 13-ата минута, а френският тим така и не намери отговор до последния съдийски сигнал.

Юнион Сен Жилоаз също демонстрира сериозни амбиции, след като разгроми Апоел Беер Шева с 4:0. Раул Флоруц откри от дузпа в добавеното време на първата част, а след почивката Гийерме Смит отбеляза два пъти. Дилан Акино също се разписа за убедителния успех на белгийците. Българският национал Йоан Стоянов не попадна в състава на израелския отбор заради контузия.

Ференцварош запази стопроцентовия си актив след победа с 4:1 над втородивизионния португалски Тореензе. Деле и Мариано Томес се разписаха за унгарския тим, а Мануел Посо бе възстановил временно равенството за гостите. В заключителните минути автогол на Али Мохамед и попадение на Кристиан Листеш оформиха крайния резултат.

След изиграването на срещите Байер Леверкузен и Ференцварош делят първото място в класирането с по девет точки. След тях се нареждат Юнион Сен Жилоаз, Ювентус и Съндърланд, които имат по седем пункта след първите три кръга от основната фаза на Лига Европа.

#УЕФА Лига Европа 2026/2027

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