Ювентус спечели за 15-и път в историята си Купата на Италия

Ювентус победи Аталанта с 1:0 на "Стадио Олимпико" във финала за Купата на Италия. Така "Старата госпожа" вече има рекордните 15 титли от този турнир, а чакането на отбора на Джан Пиеро Гасперини за трофей под негово ръководство ще се удължи с поне още един сезон.

"Бианконерите" започнаха подобаващо. Четири минути след първия съдийски сигнал Андреа Камбиасо изведе Душан Влахович, който излезе един на един с вратаря на "Ла Деа" Марко Карнесеки и откри резултата.

Първото полувреме не бе белязано от друго значимо положение и за двата отбора. Аталанта владееше по-голямата част от топката и търсеше пролуките в защитата на "Старата госпожа", но не успя да отправи точен изстрел в първите 45 минути. Ювентус от своя страна останаха само с точния шут на сръбския си нападател в началото на сблъсъка.

"Ла Деа" продължи да търси изравнителното попадение след подновяването на играта, но в 63-та минута след изпълнение на свой ъглов удар, символичните гости организираха светкавична контраатака, при която отново Влахович се справи елегнатно със защитниците на Аталанта, но ударът му бе блокиран от капитана Мартен де Рон, преди да стигне Карнесеки.

Отборът на Джан Пиеро Гасперини нямаше отговор на непробиваемата защита на "Старата госпожа", а многото центрирания на неговите играчи говореха за липсата на каквато и да е идея.

В 72-та минута пък бе ред на Ювентус да отправи центриране към вратата на Марко Карнесеки. Отново адресантът бе Камбиасо, а адресатът Влахович, който вкара топката в мрежата, но след видеопроверка голът беше отменен.

До края на двубоя и двата отбора разтресоха гредите на вратите на съперниците си. Първо в 80-та минута нападателят на "Ла Деа" Адемола Лукман отпрати опасен изстрел от границата на наказателното поле, който срещна левия страничен стълб на вратата пазена от Матия Перин, а четири минути шут на Фабио Мирети се отби в напречната греда.

В петата минута на добавеното време наставникът на "бианконерите" Масимилиано Алегри беше изгонен поради бурни протести, но това не попречи на играчите му да затворят мача в своя полза.

Запитан за бъдещето си, той отговори с шега: „Уволниха ли ме? » „Имах късмета да тренирам страхотни играчи, да бъда част от страхотен клуб. Когато се върнах преди три години, трябваше да сформираме отново отбор. Клуб като Юве трябва да печели трофеи, ние го направихме и сме щастливи", завърши той.

Алегри има пет спечелени трофеи в турнира за Купата на Италия с Юве, което го превръща в най-успешния треньор в историята на турнира.

