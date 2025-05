За достойно възнаграждение - обществените медии излязоха заедно на протест

Работещите в трите обществени медии излязоха на протест - с искания за достойно възнаграждение. Без да прекъсват и за миг програмата на обществената телевизия, работещите в БНТ се събраха на кръстовището пред Софийския университет и заедно с БНР и БТА напомниха, че изпълняват отговорно мисията си, но трудът им е силно недооценен.

Заедно рамо до рамо обществените медии настояха за достойно заплащане на един достоен труд. Исканията са за поне 14 милиона лева за увеличение на заплатите, от които 6 милиона за БНТ, 5 милиона за БНР и 3 милиона за БТА, защото именно обществените медии се ползват с най-голямо доверие.

Това показват докладите на института Ройтерс от години.

Обществените медии са школа.

А какво още задържа младите?

40 години в БНР и заплата на ръба на оцеляването.

Обществените медии не са само в София, те развиват регионална програма и показват случващото се и в най-отдалечените точки в страната. Журналисти от центровете ни в страната специално си пуснаха отпуск, за да подкрепят протеста в столицата.

Протест имаше и в страната. В Пловдив демонстрацията премина без блокади на пътища. "Това не е глас за малко по-висока заплата , а за да можем да отстояваме професионални стандарти всеки ден" – заявиха работещите в БНТ, БНР и БТА.

"Ние знаем, че докато не спрем ефира за политиците, докато вместо "Панорама" не звучи Let it be, никой няма да ни чуе. Но това, оказва се, по закон е малко сложно, да не кажа друга дума – но сме готови да извървим целия този сложен път, за да имаме не просто по-високи заплати, а достойно оценен труд", заяви Деница Торньова, БНТ - Пловдив.

"Ние сме всеки ден на терен – при хората, нуждаещите се, показвайки техните проблеми. Време е може би политиците също така да обърнат внимание и на нас", коментира Таня Благова, БТА – Пловдив.

"Нека не се съгласяваме на пари срещу съкращения, защото ние това го правим всеки януари от началото на новата година и за съжаление ставаме все по-малко и все по-бедни", добави Неда Велкова – Радио Пловдив.