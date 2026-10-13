Задържаха руски гражданин, издирван за оръжия и участие в екстремистка група

Окръжният съд в Хасково задържа временно до 40 дни руски гражданин, обявен за международно издирване чрез ИНТЕРПОЛ с цел екстрадиция.

40-годишният Анзор Унежев се издирва от руските власти от 2020 г. за за три престъпления – участие в нелегално производство на огнестрелни оръжия, незаконно придобиване, съхранение и продажба на огнестрелни оръжия и боеприпаси, както и организиране на дейността на екстремистка група.

Предвиденото наказание е до 10 години затвор.

Той е заловен преди три дни в землището на граничното свиленградско село Сладун, след като е влязъл у нас от Турция.

Руснакът обясни, че от 19 години живее в Турция, където има политическо убежище. Той каза, че иска такова и у нас.

Съдът го задържа, тъй като той няма лични документи, освен шофьорска книжка. Няма и адрес у нас.

Днешното определение подлежи на обжалване пред Апелативен съд – Пловдив.