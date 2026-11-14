Закриха мигрантски център в Гърция в близост до Кулата

Закриха центъра за мигранти от затворен тип в гръцкото село Клиди в община Синдикис, намиращ се на по-малко от 7 километра от Промахон-Кулата, съобщи гръцката обществена телевизия.

В други центрове в Гърция днес са били преместени и последните 44 обитатели на съоръжението.

В района, обаче, остава контролираната отворена структура с 300 мигранти и центърът за регистрация.

През последните месеци бяха регистрирани няколко случая на бягства на мигранти от центъра от затворен тип в село Клиди. Последният беше на 1 ноември, когато десет граждани на Бангладеш избягаха от затворения мигрантски център. В средата на септември в същия център възникнаха безредици, съпроводени с нов опит за масово напускане на съоръжението.

На 22 август след сблъсъци с полицията и нанасяне на сериозни материални щети избягаха над 35 мигранти. Последва мащабна акция по задържането им с подкрепления от Солун.