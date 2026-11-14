БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
За грешките на светлинните знаци по магистралите ни и как...
Чете се за: 14:15 мин.
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“...
Чете се за: 01:35 мин.
Следователят за катастрофата на „Тракия“:...
Чете се за: 04:05 мин.
Иван Шишков: Опозицията ни кара да се оправдаваме за...
Чете се за: 10:52 мин.
Исландски вулкан изригна на "Колежа“ и...
Чете се за: 07:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Закриха мигрантски център в Гърция в близост до Кулата

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Запази
Закриха мигрантски център в Гърция в близост до Кулата
Снимка: EПА/БГНЕС
Слушай новината

Закриха центъра за мигранти от затворен тип в гръцкото село Клиди в община Синдикис, намиращ се на по-малко от 7 километра от Промахон-Кулата, съобщи гръцката обществена телевизия.

В други центрове в Гърция днес са били преместени и последните 44 обитатели на съоръжението.

В района, обаче, остава контролираната отворена структура с 300 мигранти и центърът за регистрация.

През последните месеци бяха регистрирани няколко случая на бягства на мигранти от центъра от затворен тип в село Клиди. Последният беше на 1 ноември, когато десет граждани на Бангладеш избягаха от затворения мигрантски център. В средата на септември в същия център възникнаха безредици, съпроводени с нов опит за масово напускане на съоръжението.

На 22 август след сблъсъци с полицията и нанасяне на сериозни материални щети избягаха над 35 мигранти. Последва мащабна акция по задържането им с подкрепления от Солун.

#закрит #Кулата #Гърция #мигрантски център

Последвайте ни

ТОП 24

Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
1
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
16-годишният Тано остана сирак след трагедията на „Тракия“
2
16-годишният Тано остана сирак след трагедията на „Тракия“
Татяна Дончева: "Прогресивна България" се занимава твърде много с опозицията, а не с проблемите и решенията
3
Татяна Дончева: "Прогресивна България" се занимава твърде...
Следователят за катастрофата на „Тракия“: Възможно е да има няколко обвиняеми, но и разследването може да приключи без нито един
4
Следователят за катастрофата на „Тракия“: Възможно е да...
Следствието издирва още свидетели на тежката катастрофа на „Тракия“
5
Следствието издирва още свидетели на тежката катастрофа на...
Трагедията на "Тракия": Разпитите на свидетелите ще приключат до месец, разследват се действията на отделни водачи
6
Трагедията на "Тракия": Разпитите на свидетелите ще...

Най-четени

Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва в края на ноември
1
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва...
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11 загинали и 48 ранени
2
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11...
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е ден на траур
3
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е...
КЗК глоби „Кауфланд“ с почти 76 млн. евро за нелоялни търговски практики спрямо български производители
4
КЗК глоби „Кауфланд“ с почти 76 млн. евро за нелоялни...
Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ „Тракия“
5
Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ...
Рязко застудяване ни очаква утре, температурите падат с 10 - 15 градуса
6
Рязко застудяване ни очаква утре, температурите падат с 10 - 15...

Още от: Балкани

"Изядоха 300 килограма от зелето ми": 1000 безстопанствени крави тормозят жителите на Крива Паланка
"Изядоха 300 килограма от зелето ми": 1000 безстопанствени крави тормозят жителите на Крива Паланка
Нов инцидент с дрон в Черно море - търговски кораб е поразен в акваторията на Румъния Нов инцидент с дрон в Черно море - търговски кораб е поразен в акваторията на Румъния
Чете се за: 00:42 мин.
Гръцкото правителство удължи програмата за субсидиране на горивата Гръцкото правителство удължи програмата за субсидиране на горивата
Чете се за: 01:10 мин.
Румъния отново вдигна два изтребителя F-16 заради въздушна цел, засечена до границата с Украйна Румъния отново вдигна два изтребителя F-16 заради въздушна цел, засечена до границата с Украйна
Чете се за: 01:00 мин.
Каква ще е присъдата за мъжа, подпалил автомобили пред българското посолство в Скопие? Каква ще е присъдата за мъжа, подпалил автомобили пред българското посолство в Скопие?
Чете се за: 03:00 мин.
Влаковете между Белград и Будапеща ще пътуват за три часа и половина Влаковете между Белград и Будапеща ще пътуват за три часа и половина
Чете се за: 02:22 мин.

Водещи новини

Трагедията на "Тракия": Разпитите на свидетелите ще приключат до месец, разследват се действията на отделни водачи
Трагедията на "Тракия": Разпитите на свидетелите ще...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
За грешките на светлинните знаци по магистралите ни и как трябва да изглеждат, за да имат ефект За грешките на светлинните знаци по магистралите ни и как трябва да изглеждат, за да имат ефект
Чете се за: 14:15 мин.
Общество
Филипините спечелиха първата „Евровизия Азия“, ДАРА връчи наградата на победителката Кармел Филипините спечелиха първата „Евровизия Азия“, ДАРА връчи наградата на победителката Кармел
Чете се за: 03:42 мин.
Азия
Нови протести и сблъсъци с полицията в Париж Нови протести и сблъсъци с полицията в Париж
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Надежда за лечение на рака на панкреаса дава иновативно проучване...
Чете се за: 11:22 мин.
У нас
Политически реакции след промяната на кредитния рейтинг на страната...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Отказ от Донбас в замяна на членство на Украйна в НАТО: Зеленски е...
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Близо 4000 есетрови риби от застрашени видове бяха пуснати в река...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ