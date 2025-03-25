Започна голямото изнасяне от центъра "Помпиду" в Париж (СНИМКИ)

Започна голямото изнасяне от центъра "Помпиду" в Париж. Заради предстоящ ремонт безценните му творби ще бъдат преместени в музеи и хранилища във Франция и чужбина.

Всяко едно от 120-те хиляди произведения ще бъде самостоятелно транспортирано при засилени мерки за сигурност. Сложната операция по изнасянето се очаква да продължи половин година.

В началото на 2026 г. ще започне цялостно обновяване на центъра "Помпиду" на стойност около 450 милиона евро, заради което той ще остане затворен 5 години.