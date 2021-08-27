Заради Софийския полумаратон променят организацията на движение в събота

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Промяна в движението и маршрутите на градския транспорт ще бъдат въведени в събота, 28 август, от 20.00 до 23.00 ч. заради провеждането на Софийския полумаратон „Run for Europe”.

Стартът на надпреварата ще започне от пл. „Народно събрание”, а маршрутът минава по бул. „Цар Освободител”, надясно по бул. „Васил Левски“, наляво по ул. „Ген Гурко“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви”, бул. „Драган Цанков“(движението на пътни превозни средства ще се спира поетапно по време на преминаването на участниците в маратона от 3 до 5 минути), бул. „Климент Охридски“, бул. „Проф. Марко Семов“, бул. „Андрей Сахаров“, бул. „Андрей Ляпчев“, бул. „Климент Охридски“, бул. „Г.М. Димитров“, ул. „Никола Габровски“, бул. „Симеоновско шосе“, бул. „Пейо К. Яворов“, бул. „Драган Цанков“, ул. „Никола Мирчев“, ул. „Константин Щъркелов“, ул. „Незабравка“, влиза в Борисова градина. Финалът ще бъде пред Маратонския вход на Национален стадион „Васил Левски“.

Забранява се влизането на пътни превозни средства, както следва:

От 19.00 часа до 20.00 ч. на 28.08.2021 г. по:

- бул. „Цар Освободител” между ул. „Г.С. Раковски” и бул. „Васил Левски”;

- ул. „Цар Шишман” между ул. „Аксаков” и бул. „Цар Освободител”;

- ул. „6-ти септември” между ул. „Аксаков” и бул. „Цар Освободител”;

- ул. „15-ти ноември” между ул. „Оборище” и бул. „Цар Освободител”;

От 20.00 до 22.00 ч. на 28.08.2021 г. по:

- бул. „Драган Цанков“ между бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ и бул. „д-р Г.М. Димитров“;

- бул. „Св. Климент Охридски“ между бул. „Д-р Г. М. Димитров“ и ул. „Проф. Марко Семов“;

- ул. „Проф. Марко Семов“ между бул. „Св. Климент Охридски“ и бул. „Андрей Сахаров“;

- бул. „Андрей Сахаров“ между ул. „Проф. Марко Семов“ и бул. „Андрей Ляпчев“;

- бул. „Андрей Ляпчев“ между бул. „Андрей Сахаров“ и бул. „Св. Климент Охридски“;

- бул. „Св. Климент Охридски“ между бул. „Андрей Ляпчев“ и бул. „Д-р Г. М. Димитров“;

- бул. „Д-р Г. М. Димитров“ между бул. „Св. Климент Охридски“ и ул. „Никола Габровски“;

- ул. „Никола Габровски“ между бул. „Д-р Г. М. Димитров“ и бул. "Симеоновско шосе";

- бул. "Симеоновско шосе" между ул. „Никола Габровски“ и болница „Лозен“ и обратно до ул. „Никола Габровски“;

- ул. „Стоян Михайловски“ между ул. „Никола Габровски“ и бул. „Никола Вапцаров“;

- южното платно на бул. „Никола Вапцаров“ между ул. „Стоян Михайловски и бул. „Черни връх“ и обратно;

- южното платно на бул. „Пейо К. Яворов“ между ул. „Стоян Михайловски“ и бул. „Драган Цанков“;

- ул. „Незабравка“ между бул. „Драган Цанков“ и ул. „Чарлз Дарвин“.

От 20.00 до 22.00 ч. частично се променят маршрутите на автобусни линии с номера 67, 69, 70, 88, 94, 102, 120, 123, 280, и 413, както следва:

Автобусите от линия № 67 (в посока пл. „Велчова завера“) ще се движат по маршрута си до кръстовището на бул. „Д-р Г.М. Димитров“ – ул. „Никола Габровски“, оттам надясно по ул. „Никола Габровски“, по ул. „Акад. Стефан Младенов“ до обръщателното колело в ж.к. „Студентски град“ за автобусни линии №№ 94, 102, 280 и 294, двупосочно.

Преминаването на автобусните от линя № 67 в района на кръстовища бул. „Д-р Г.М. Димитров“ – ул. „Никола Габровски“ и бул. „Д-р Г.М. Димитров“ – бул. „Симеоновско шосе“ ще бъде осигурено.

Автобусните от линии 69 и 70 (в посока НСБАЛ по онкология) ще се движат по маршрута си до кръстовището на бул. „Св. Климент Охридски“ с ул. „8-ми декември“, оттам наляво по ул. „8-ми декември“, наляво по ул. „Акад. Стефан Младенов“ до обръщателното колело в ж.к. „Студентски град“ за автобусни линии №№ 94, 102, 280 и 294, двупосочно.

Преминаването на автобусните от линии №№ 69 и 70 по бул. „Св. Климент Охридски“ в участъка между бул. „Андрей Ляпчев“ и ул. „8-ми декември“ трябва да бъде осигурено.

Автобусите от линия № 88 (в посока Зоопарка) ще се движат по маршрута си до кръстовището на бул. „Александър Малинов“ с бул. „Андрей Ляпчев“, оттам направо по бул. „Александър Малинов“, след ул. „Проф. Александър Теодоров-Балан“ надясно по западното пътно платно на бул. „Александър Малинов“, при търговски център „Принцес Аутлет Център“ надясно по бул. „Александър Малинов“, след ул. „Самара“ (при метростанция „Бизнес парк“) по централното платно на бул. „Александър Малинов“ (без да обслужва спирка с код 2490 „Метростанция Бизнес Парк“), по западната пътна връзка на бул. „Александър Малинов“ и след спирка с код 2625 „Бизнес парк София" надясно по „Околовръстен път", надясно по бул. „Черни връх“, по ул. „Сребърна“ до Зоопарка, двупосочно.

Автобусните от линия 94 (в посока ж.к. „Студентски град“) ще се движат по маршрута до кръстовище бул. „Черни връх“ – бул. „Арсеналски“ – ул. „Свети Наум“, направо по бул. „Черни връх“, наляво по "Околовръстен път", надясно по бул. „Симеоновско шосе“, надясно по ул. „Проф. д-р Иван Странски“ и след кръстовището с ул. „Акад. Борис Стефанов“ по маршрута до обръщателното колело в ж.к. „Студентски град“, двупосочно.

Автобусите от линия 102 (в посока ж.к. „Студентски град“) ще се движат по маршрута до кръстовище бул. „Черни връх“ – бул. „Арсеналски“ – ул. „Свети Наум“, надясно по бул. „Черни връх“, наляво по "Околовръстен път", надясно по бул. „Симеоновско шосе“, надясно по ул. „Проф. д-р Иван Странски“ и след кръстовището с ул. „Акад. Борис Стефанов“ по маршрута до обръщателното колело в ж.к. „Студентски град“, двупосочно.

Преминаването на автобусните от линии №№ 94 и 102 през кръстовището бул. „Черни връх“ – бул. „Никола Вапцаров“ трябва да бъде осигурено.

Преминаването на автобусните от линия № 94 по бул. „Васил Левски“ в участъка от ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ до бул. „Цар Освободител“ и по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ в участъка от ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ до бул. „Драган Цанков“ трябва да бъде осигурено.

Автобусите от линия № 120 (в посока Зоопарка): по маршрута до спирка с код 1492 „Румънско посолство“, надясно през пътния възел по бул. „Цариградско шосе“ в посока пл. „Орлов мост“, наляво по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, наляво по бул. „Черни връх“ и след кръстовището с бул. „Никола Й. Вапцаров“ по маршрута до Зоопарка, двупосочно.

Преминаването на автобусните от линия № 120 по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ в участъка между ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ и бул. „Драган Цанков“ трябва да бъде осигурено.

Автобусите от линия № 123 (в посока лифт Симеоново): по маршрута до "Площад на авиацията", наляво по южния локал на бул. „Цариградско шосе“, надясно по бул. „Александър Малинов“, след ул. „Самара“ (при метростанция „Бизнес парк“) по централното платно на бул. „Александър Малинов“ (без да обслужва спирка с код 2490 „Метростанция Бизнес Парк“), по западната пътна връзка на бул. „Александър Малинов“, надясно по "Околовръстен път" и след кръговото кръстовище при бул. „Св. Климент Охридски“ по маршрута до лифт Симеоново, двупосочно.

Автобусна линия № 280 (в посока ж.к. „Студентски град“): по маршрута до „Площад на авиацията", по южния локал на бул. „Цариградско шосе“, надясно по бул. „Александър Малинов“, след ул. „Самара“ (при метростанция „Бизнес парк“) по централното платно на бул. „Александър Малинов“ (без да обслужва спирка с код 2490 „Метростанция Бизнес Парк“), по западната пътна връзка на бул. „Александър Малинов“, надясно по „Околовръстен път", надясно по бул. „Симеоновско шосе“, надясно по ул. „Проф. д-р Иван Странски“ и след кръстовището с ул. „Акад. Борис Стефанов“ по маршрута до обръщателното колело в ж.к. „Студентски град“, двупосочно.

Преминаването на автобусните от линия № 280 през кръстовището бул. „Цар Освободител“ – бул. „Васил Левски“ трябва да бъде осигурено.

Автобусите от линия № 413 (в посока ж.к. "Младост-4"): по маршрута до бул. „Цариградско шосе“, надясно през пътния възел по бул. „Цариградско шосе“ в посока ж.к. „Младост“, надясно по бул. „Александър Малинов“, наляво по ул. „Д-р Атанас Москов“ и по маршрута до ж.к. „Младост-4“, двупосочно.

Автобусите от линии №№ 67, 69, 70, 88, 94, 102, 120, 123, 280 и 413 ще спират на всички съществуващи автобусни спирки в променените участъци на маршрутите. Закриват се спирките на обществения градски транспорт в отпадащите участъци на маршрутите.

СДВР

Преминаването на колите на обществения транспорт през следните кръстовища и пътни участъци трябва да бъде осигурено:

- кръстовище бул. „Васил Левски“ – бул. „Цар Освободител“;

- по бул. „Васил Левски“ в участъка между ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ и бул. „Цар Освободител“, двупосочно;

- по ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ в участъка от бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ до бул. „Васил Левски“;

- по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ в участъка между ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ и бул. „Драган Цанков“, двупосочно;

- кръстовище бул. „Черни връх“ – бул. „Никола Вапцаров“;

- кръстовище бул. „Г. М. Димитров“ – ул. „Никола Габровски“;

- кръстовище бул. „Г. М. Димитров“ – бул. „Симеоновско шосе“;

- по бул. „Андрей Сахаров“ между ул. „Проф. Марко Семов“ и бул. „Андрей Ляпчев“, двупосочно;

- по бул. „Андрей Ляпчев“ между бул. „Андрей Сахаров“ и бул. „Св. Климент Охридски“, двупосочно;

- по бул. „Св. Климент Охридски“ в участъка между бул. „Андрей Ляпчев“ и ул. „8-ми декември“, двупосочно.