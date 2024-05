Зашеметяващо второ полувреме донесе титла №7 на Панатинайкос в Евролигата

Панатинайкос е новият господар на Евролигата. Селекцията на Ергин Атаман матира Реал Мадрид с 95:80 на финала, изигран в "Юбер Арена", Берлин. Гръцкият отбор изпитваше трудности срещу мощта на испанците през първото полувреме, но през второто се преобрази и в двете фази, за да вземе нещата в свои ръце и да детронира действащите шампиони в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент.

Така Панатинайкос добави във витрината си трофей №7 в турнира на богатите, като той е първи 2011 година насам. Ергин Атаман пък печели трети пореден финал, в който участва, след триумфа през 2021 и 2022 г. с Анадолу Ефес.

От своя страна съставът на Чус Матело не успя да развали проклятието и да се превърне в първия отбор, който печели както редовния сезон, така и златото в Евролигата. Така мадридчани се задоволиха със среброто, което е десето в историята им.

Ели Ндиайе, Джанан Муса и Факундо Кампацо често караха гръцката защита да страда в откриващите минути, като по този начин отвориха пътя на символичните домакини към едноличното водачество. Точните мерници на Кендрик Нън, Йоанис Папетрору и Костас Слукас се погрижиха да измъкнат символичните гости от тежката ситуация, но нападението испанците ставаше все по-страховито, а на сцената изгря Серхио Родригес, който им помогна да си издействат аванс от 11 точки в края на встъпителния период.

Лидерството остана в ръцете на мадридчани и в началото на следващата десетка, а присъствието им под коша се усещаше осезаемо. Усилията на Матиас Лесор, Джериан Грант и Слукас, както и по-солидното лице в защита, предоставиха възможността на гърците да си стъпят на краката. “Зелените” обаче не бяха готови за Муса и Кампацо, които направиха така, че “белите” да се оттеглят в съблекалнята при 54:49.

Sloukas to set the halftime score @RMBaloncesto 54-49 @paobcgr pic.twitter.com/m4QzNpuW89

“Детелините” показаха, че място за отстъпление няма и в хода на третата част за първи път влязоха в ролята на лидери със съдействието Слукас и Нън. “Лос бланкос” загубиха мощта си в офанзивен план и верните им решения се брояха на пръсти. “Зелените” се възползваха максимално от шока в лагера на своите съперници и си извоюваха 3-точков актив след 30 минути игрово време.

Нън и Грант удължиха властването на тима от Атина, който в откриващите моменти на заключителната четвърт започна да гледа все по-смело към победата. Проблясъци на Серхи Люл и Марио Хезоня върнаха усещането за интрига за отрицателно време, но горещата ръка на Слукас рядко изневеряваше. Впоследствие Константинос Митоглу и Нън напомниха за себе си, с което наклониха везните в полза на гърците във финалните акорди.

The emotion of becoming a CHAMPION



It means MORE! #F4GLORY pic.twitter.com/K7MJUm2HoP